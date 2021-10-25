Продвигать больше «созидательных» компьютерных игр предложили в России

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил бороться с видеоиграми, пропагандирующими насилие. Для этого он направил обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с предложением создавать в России больше игр, направленных на «созидание». Об этом написал RT.

Чаще всего дети, играющие в видеоигры, умеют разграничивать их с реальностью. Однако иногда насилие и жестокость в играх «провоцируют у детей агрессию и антисоциальное поведение» в повседневной жизни», считает Петров.

В связи с этим он предложил увеличивать количество «мирных» компьютерных игр, выпускаемых в России.

«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание. Данные игры должны быть связаны с историей нашего государства либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков», — говорится в обращении.