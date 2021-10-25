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    25 октября 2021, 11:22

    Продвигать больше «созидательных» компьютерных игр предложили в России

    Общественник Петров предложил способ борьбы с насилием в видеоиграх

    Полина Гребенщикова

    Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил бороться с видеоиграми, пропагандирующими насилие. Для этого он направил обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с предложением создавать в России больше игр, направленных на «созидание». Об этом написал RT.

    Чаще всего дети, играющие в видеоигры, умеют разграничивать их с реальностью. Однако иногда насилие и жестокость в играх «провоцируют у детей агрессию и антисоциальное поведение» в повседневной жизни», считает Петров.

    В связи с этим он предложил увеличивать количество «мирных» компьютерных игр, выпускаемых в России.

    «В данной связи прошу вас рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание. Данные игры должны быть связаны с историей нашего государства либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков», — говорится в обращении.