Продукты в России в апреле подорожали на 3%

Уровень инфляции в России в апреле по сравнению с мартом упал с 7,61 до 1,56%, заявили в Росстате. Годовая инфляция в апреле, по данным ведомства, составила 17,83%, сообщил RТ.

Рост потребительских цен в апреле составил в среднем 2%. Больше всего потребительские цены увеличились в Ингушетии (на 3,9%) и Кабардино-Балкарии (на 3,3%) в связи с подорожанием продуктов питания на 5,3 и 5,6% соответственно, пояснили в Росстате. В Москве цены за месяц выросли на 1,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.

Источник фото: rosstat.gov.ru

Из продуктов сильнее всего за месяц подорожали свекла (+19,2%) и маргарин (+12,9%), подешевели помидоры — на 14,2% и бананы — на 10,2%. Продовольственная инфляция в апреле замедлилась до 2,87%, в марте она составляла 6,73%. В годовом выражении рост цен ускорился с 17,99 до 20,48%.