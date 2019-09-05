Продукты в России могут подорожать из-за новых штрафов

Крупные ассоциации производителей отправили письмо на имя главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

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Обращение подписали Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Рыбный союз, Национальные союзы производителей молока и мясопереработчиков, Союз участников потребительского рынка, «Русбренд», Союз производителей БАД, Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции и Национальная мясная ассоциация.

Производители обеспокоены проектом поправок в КоАП, касающихся ужесточения наказаний за нарушение технических регламентов. Документ, разработанный Минторгом, вводит штрафа в размере 3% от суммы выручки от реализации продукции за год.

Авторы обращения указали, что для справедливого урегулирования этого вопроса необходим диапазон мер, который охватывает различные величины штрафов. Крупный штраф приведет к росту цен на товары, то есть негативно отразится на потребителях.

Производители призвали приостановить разработку законопроекта, пока не завершится работа над новой редакцией КоАП. В Минпромторге заверили, что замечания и предложения отрасли будут приняты во внимание.