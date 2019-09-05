  • Продукты в России могут подорожать из-за новых штрафов

    05 сентября 2019, 22:14

    Мария Борисова

    Цены на продукты в России могут повыситься из-за введения оборотных штрафов в размере 3% за несоблюдение технических регламентов. Об этом сообщил ТАСС.
    Продукты в России могут подорожать из-за новых штрафов

    Крупные ассоциации производителей отправили письмо на имя главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

    Как экономить с дебетовой картой?

    Подробнее

    Обращение подписали Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Рыбный союз, Национальные союзы производителей молока и мясопереработчиков, Союз участников потребительского рынка, «Русбренд», Союз производителей БАД, Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции и Национальная мясная ассоциация.

    Производители обеспокоены проектом поправок в КоАП, касающихся ужесточения наказаний за нарушение технических регламентов. Документ, разработанный Минторгом, вводит штрафа в размере 3% от суммы выручки от реализации продукции за год.

    Авторы обращения указали, что для справедливого урегулирования этого вопроса необходим диапазон мер, который охватывает различные величины штрафов. Крупный штраф приведет к росту цен на товары, то есть негативно отразится на потребителях.

    Производители призвали приостановить разработку законопроекта, пока не завершится работа над новой редакцией КоАП. В Минпромторге заверили, что замечания и предложения отрасли будут приняты во внимание.