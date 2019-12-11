В Росстандарте и Минсельхозеидет обсуждение инициативы о переименовании молокосодержащих продуктов, в составе которых есть растительные жиры. Для продуктов с заменителями молочного жира рассматриваются варианты маркировки «крем», «соус», «паста», «коктейль» или «напиток».

Молочку с растительными жирами назовут по-другому. Среди вариантов — крем и соус Подробнее

«Я полагаю, что потребителю, действительно, нужно помочь сориентироваться в том, что ему предлагают, — отметил Шелищ. — Вопрос ведь не в том, что нельзя приобретать и потреблять продукты, которые содержат заменители, медики пока не говорят о том, что это угрожает здоровью, а главное в том, что они должны быть намного дешевле, поскольку заменители на порядок дешевле молочного жира — в 8-10 раз. Когда мы видим на прилавке рядом продукты с разной жировой основой — молочной и растительной — то они должны сильно различаться по цене. А когда этого нет, потребитель не понимает, что он покупает, то пропадают всякие стимулы производить натуральные продукты».

По словам председателя Союза потребителей, дискуссия о подобной маркировке идет уже около 15 лет. В частности, ранее предлагалось называть «спредами» все продукты с заменителями молочного жира. Однако Союз потребителей призывает найти варианты, не дискредитирующие продукт в глазах покупателя.

«Чтобы выбрать правильное название, нужно широкое обсуждение. Не хочется ставить людей в положение, когда принося домой более дешевый продукт, содержащий заменители молочного жира, покупатель встречался с отношением членов семьи — словно принес какой-то „трэш“, „мусорную пищу“ Название должно позволить отличать такие продукты, но не дискредитировать их в глазах потребителя», — объяснил Шелищ.

Отмечается, что производитель имеет право на замену до 50% жировой базы молочного продукта растительными компонентами. Например, для этого используются пальмовое и кокосовое масла. Однако при этом на этикетке обязательна пометка «молокосодержащая продукция с ЗМЖ» (заменители молочного жира).

Если инициатива получит одобрение, Минсельхоз вынесет ее для согласования техрегламента Евразийским экономическим союзом. Требования распространятся на все страны союза: Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.