Общество 28 июня 2023, 02:16 Продукты с истекающим сроком годности предложили отдавать людям бесплатно ГД рассмотрит законопроект об отмене НДС на продукты, отданные людям бесплатно Pixabay

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В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об отмене НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности. Налог предложили отменить при условии, что магазин отдаст продукты населению бесплатно. Подробности привели «Известия».

Законопроект позволит исключить из налогооблагаемой базы пищевые продукты с истекающим сроком годности, сказано в пояснительной записке.

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«Будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — отметили авторы инициативы.

Сейчас ретейлерам выгодней уничтожать продукты с истекающим сроком годности, только в этом случае с них не придется платить налог. Нововведение позволит крупным магазинам собирать и отдавать продукты населению до истечения срока годности и не платить.

Из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предложили исключить детское питание, диетические продукты и алкоголь. Инициативу готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы.