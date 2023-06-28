28 июня 2023, 02:16
Продукты с истекающим сроком годности предложили отдавать людям бесплатно
ГД рассмотрит законопроект об отмене НДС на продукты, отданные людям бесплатно
В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об отмене НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности. Налог предложили отменить при условии, что магазин отдаст продукты населению бесплатно. Подробности привели «Известия».
Законопроект позволит исключить из налогооблагаемой базы пищевые продукты с истекающим сроком годности, сказано в пояснительной записке.
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«Будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — отметили авторы инициативы.
Сейчас ретейлерам выгодней уничтожать продукты с истекающим сроком годности, только в этом случае с них не придется платить налог. Нововведение позволит крупным магазинам собирать и отдавать продукты населению до истечения срока годности и не платить.
Из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предложили исключить детское питание, диетические продукты и алкоголь. Инициативу готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы.
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