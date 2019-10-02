«Продукты с ГМО безопасны»: в Минздраве заверили об отсутствии вреда в такой пище

«Все ГМО, которые разрешены в настоящее время в Российской Федерации, — они безопасны для использования в пищу», — подчеркнула специалист.

Она напомнила, что нет никаких научных доказательств, что генетически модифицированные организмы могут быть вредны. По ее словам, это новый уровень селекционных подходов. Тышко заметила, что люди могут исключить из своего рациона ГМО благодаря маркировочной этикетке, которая есть на продуктах.