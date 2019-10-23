Продукты для благотворительности предложили избавить от налогов

По наблюдениям депутата, сейчас производители продуктов питания платят налоги, когда отправляют на благотворительность продукты, срок годности которых еще не истек. Поэтому предпринимателям выгоднее выбросить продукцию, чтобы избежать дополнительных расходов.

«Я месяц назад приехал на хлебозавод в Чувашии. Руководитель предприятия говорит, что раньше все пригодные продукты питания, срок годности которых не прошел, передавали в монастырь. Налоговая к ним пришла и сказала: налог на прибыль — 20 процентов, НДС — 10 процентов. Он подумал-подумал и бросил заниматься благотворительностью, и теперь все пригодные к употреблению продукты он просто списывает», — отметил Олег Николаев.

Депутат также оценил потери продукции в России: ежегодно на свалке оказывается 17 миллионов тонн не просроченной еды на сумму 1,6 триллиона рублей.