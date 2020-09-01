Продукция Московского НПЗ вышла в финал конкурса «100 лучших товаров России»

Продукцию Московского НПЗ отметили на конкурсе «100 лучших товаров России». Эксперты обратили внимание на высокое качество моторного и судового топлива, сжиженных углеводородных газов и битумных материалов, произведенных здесь и на Омском НПЗ. В финал вышли 17 видов продукции.

На региональных этапах конкурса при оценке учитывали свыше 20 критериев. Среди них качество и экологические характеристики, уровень промышленной безопасности и охраны труда на производстве, а также отзывы потребителей.

В категорию моторного топлива вошли высокооктановый бензин G-Drive 100, дизельное топливо, автомобильное газомоторное топливо.

Также в финал конкурса вошли моторные, трансмиссионные, гидравлические масла и смазки под брендами Gazpromneft и G-Energy производства Омского завода смазочных материалов.

Такой товар эффективен при сверхвысоких нагрузках и обеспечивает максимальную защиту механизмов и агрегатов. Это отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Масштабная модернизация и системное инфраструктурное развитие производственных активов позволяют „Газпром нефти“ выпускать высокотехнологичную и востребованную продукцию. Мы гибко реагируем на любые изменения рынков и предлагаем новые конкурентоспособные товары и уникальные решения. Наши высококачественные топлива, масла, битумы и другие нефтепродукты широко используются потребителями как в России, так и за рубежом Анатолий Чернер.

Битум и страны Скандинавии

Московский НПЗ «Газпром нефти» представил на конкурс широкую линейку современных битумных материалов. Благодаря различной степени вязкости, растяжимости и размягчения они подходят для применения в дорожном строительстве в различных климатических зонах.

Выпуск материалов осуществляют на крупнейшей в России и Европе битумной установке Московского НПЗ. Ранее высокое качество производства на предприятии оценили потребители из стран Скандинавии.

Битум Московского НПЗ впервые отгрузили морским транспортом в страны Скандинавии. Это партия высокотехнологичного дорожного битума объемом 3,1 тысячи тонн. Ее доставили из Санкт-Петербурга в Норвегию на танкере-битумовозе Elizabeth J.

Для того чтобы поставлять материалы, полноценно сохраняя качество, разработали уникальную схему. Она включает в себя два логистических этапа.

Сначала их в разогретом состоянии перевозят автомобильным транспортом с Московского НПЗ «Газпром нефти» в порт Санкт-Петербурга, а затем в изолированных емкостях доставляют на танкере-битумовозе по Балтийскому морю в Скандинавию.

Справка

Конкурс «100 лучших товаров России» проводят с 1998 года. Он содействует стратегическому и устойчивому развитию предприятий России по выпуску конкурентоспособной продукции и оказанию высококачественных услуг.