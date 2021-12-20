Продуктовые наборы собрали для 19 тысяч человек в Москве в рамках акции «Корзина доброты»

Сбор продовольственной помощи для пенсионеров и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовали в Москве в рамках проекта «Корзина доброты». Акцию приурочили к наступающему Новому году. Она прошла во всех магазинах торговых сетей «Пятерочка» в пределах МКАД 18 декабря.

Акцию провела X5 Group совместно с фондом продовольствия «Русь».

«Это годами выверенный список таких основных продуктов, которые нужны для ежедневного пользования. Масло, крупы мы покупаем обычно, макароны. То есть то, что понадобится семье сейчас, то, что может лежать и понадобится и может быть быстро приготовлено», — сказала президент фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова.

Среди собранных продуктов — долгосрочные сладости, чай, консервация, сухофрукты и орехи. Из тележки в закассовой зоне товары отправляют на склад. Там волонтеры собирают их в одинаковые наборы и доставляют тем, кому нужна помощь.

«Корзину доброты» мы запустили в августе 2015 года. С тех пор благодаря акции было собрано и передано более 930 тонн продуктов. И нашими благополучателями стали более 200 тысяч семей. В декабре мы собираем благотворительную помощь для людей из 11 регионов, чтобы порадовать их к Новому году. И также от себя X5 Group добавляет 30% к собранному», — рассказала менеджер благотворительных программ X5 Group Ирина Кузьмина.

Продуктовые наборы получат жители Ивановской, Ростовской, Липецкой, Вологодской, Тульской областей и ряда других регионов.

В прошлом году участники акции собрали 267 тонн продуктов для одиноких пенсионеров, инвалидов и малоимущих семей.

В рамках московской акции «Корзины доброты» в этом году получат более 19 тысяч человек — более 40 тонн продуктов.