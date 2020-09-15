Продуктовые карточки предложили ввести в России

Продовольствия в мире хватает, но оно доступно не для всех из-за монополии и алчности. России не грозит массовый голод, но продуктовые талоны помогут решить некоторые продовольственные проблемы, считает директор Продовольственного и сельскохозяйственного отделения ООН для связи с Россией Олег Кобяков.

Как он рассказал в интервью для газеты «Московский комсомолец», карточки в ходу уже в ряде стран, в частности в США. Скоро они могут появиться и в России, уверен Кобяков.

«Это позволит людям, которые станут получателями такого рода помощи, планировать свои расходы, а также меню на несколько дней вперед, зная, какие базовые продукты они смогут получить от государства», — отметил эксперт.

У талонов есть некоторые преимущества перед денежными выплатами. Меньше вероятность того, что деньги «не дойдут» до получателя, к тому же семьи не смогут потратить выплаты на что-то вредное, к примеру, алкоголь.

Кобяков также подчеркнул, что помимо голода есть еще одна серьезная проблема: это некачественные продукты. Из-за них каждый третий взрослый житель России страдает ожирением, так как не может позволить себе здоровое питание.