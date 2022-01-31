СМИ узнали, подорожание каких продуктов волнует россиян

Производители молочной продукции предупредили россиян о сильном подорожании молока с начала февраля. Сайт kp.ru провел опрос, чтобы выяснить, подорожание каких продуктов беспокоит жителей страны больше всего.

Оказалось, что большая часть россиян с тревогой следит за динамикой цен на мясо, рыбу и птицу. О подорожании этих продуктов волнуются 50% опрошенных. Еще 17% сообщили, что их беспокоит подорожание молочки, а 12% переживают за овощи и фрукты.