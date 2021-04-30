Ретейлеры заявили о проблеме с доставкой продуктов в Москву

Производители и торговые сети столкнулись с проблемами при доставке продуктов в Москву. Это связано с новыми правилами движения грузовиков, которые начнут действовать с 5 мая. Перевозчики отказываются от заказов, опасаясь штрафов, а некоторые не успевают получить необходимое пропуска.

Проблемы со своевременной доставкой продуктов подтвердили в сети гипермаркетов «Лента». Там пояснили, что перевозчики стали отказываться от заказов на фоне вступления в силу новых правил. При этом тарифы на перевозки выросли, сообщил «Коммерсант».

По словам вице-президента Российского автотранспортного союза Валерия Алексеева, перевозчики не хотят брать на себя возможные риски. Если камера зафиксирует нарушение, то им придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Источник издания в крупной пищевой компании отметил, что для оформления новых пропусков требуется несколько недель. Если при первом обращении документ не выдали, то транспорт остается без возможности передвигаться в пределах МКАД к майским праздникам.

Постановление столичной мэрии начнет действовать 5 мая. Оно подразумевает оформление дневных и ночных пропусков для грузовиков массой более 3,5 тонны. Документы дадут возможность машинам ездить в пределах МКАД.