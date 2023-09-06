Общество 06 сентября 2023, 13:40 Продуктолог Рыжкова объяснила, что серый цвет после стирки вещи получают из-за жесткости воды

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Эксперт по продукту SYNERGETIC Ольга Рыжкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что высокая жесткость воды может делать вещи серыми в процессе стирки.

Специалист объяснила, что во время стирки возникает так называемый процесс инкрустации ткани. Больше всех страдает ворсистая одежда и материалы, склонные к образованию катышек.

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«Посерение вещей чаще всего возникает из-за использования средств для стирки низкого качества», — процитировало utro.ru Рыжкову.

Соли жесткости при нагревании превращаются в кристаллические взвеси, которые цепляются за волокна ткани и притягивают к себе другие элементы из воды.