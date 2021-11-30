Продукт, нужный на каждой кухне. «Внимание! Еда!» проверила качество подсолнечного масла

Его добавляют в салаты, используют для жарки и для приготовления выпечки. Речь идет о подсолнечном масле. Программа «Внимание! Еда!» совместно с Роскачеством в этот раз проверила качество данного продукта.

Появление в России

Родиной подсолнечного масла является Россия. Семечки подсолнуха находили на территории Подмосковья еще при раскопках древних городищ. На Руси, по словам археологов, подсолнух произрастал еще восемь-десять тысячелетий назад, а потом по неизвестным причинам исчез. Он вернулся только во времена Петра I в качестве североамериканского «переселенца».

Сначала подсолнечник служил только для украшения, затем люди стали грызть его семена. Растение быстро распространилось в Российской империи. С большим почетом его встретили на Украине, потом его стали сеять на Северном Кавказе, в Поволжье и на Кубани.

Крестьянин из Воронежской губернии Даниил Бокарев в 1829 году додумался сделать из подсолнечника масло — он выжал самодельной ручной маслобойкой несколько ведер. Спустя шесть лет империя начала экспортировать масло за границу.

В течение последующих 30 лет успехи в выращивании подсолнечника и производства из него масла стали столь значительны, что промышленники заявили, что они могут залить маслом Балтийское и Черное моря. В 1860 году в этой округе было уже около 120 маслобойных заводов.

Какие бренды подсолнечного масла лучше

Сейчас без подсолнечного масла не обойтись. Этот продукт используют при приготовлении практически каждого блюда. В него входят витамины A, D и E. Однако к выбору подсолнечного масла нужно подходить тщательно, на прилавках часто можно встретить масло, способ производства которого далеко не самый здоровый.

«Внимание! Еда!» решила отдать на проверку Роскачества образцы пять марок подсолнечного масла:

1. «Ideal»;

2. «Затея»;

3. «Золотая семечка»;

4. «Слобода»;

5. «Олейна».

Результаты исследования показали, что масло этих торговых марок оказалось абсолютно безопасным. Все производители подсолнечного масла получили пять баллов от Роскачества.

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