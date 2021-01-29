Продовольственные санкции помогли легче пережить негативное влияние коронавируса на цепочки поставок российских розничных сетей. Если бы не произошло активное импортозамещение, то пустые полки в магазинах стали бы реальностью.

Эксперты международной компании по оказанию профессиональных услуг Alvarez & Marsal опросили курпнейших европейских и российских ритейлеров и пришли к выводу, что продуктовое эмбарго, введеное в 2014 году, спустя шесть лет оказалось полезным для российского бизнеса. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Ранее политолог Юрий Самонкин назвал европейские санкции ошибкой. Он уверен, что ЕС ввел их с подачи Америки. Такое мнение он высказал после того, как Министерство экономики и энергетики Германии посчитало, что Европейский бизнес потерял много миллиардов евро с 2014 года из-за санкций против России.

Запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США и других стран будет действовать по 31 декабря 2021 года.