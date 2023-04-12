Общество 12 апреля 2023, 22:00 Продовольственная инфляция заметно замедлилась в России Росстат: продовольственная инфляция замедлилась в России до 0,13% РИА «Новости»

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Продовольственная инфляция замедлилась в России с 0,79% до 0,13% в марте по сравнению с февралем. В годовом выражении это составило 2,57% с 9,33% годом ранее, сообщил Росстат.

Непродовольственные товары в марте по сравнению с февралем выросли в цене на 0,14%, по сравнению с мартом прошлого года — на 0,12%. На продовольствие цены без учета плодоовощной продукции выросли на 0,15%, в годовом выражении — на 4,44%.

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На фрукты-овощи цены в марте прибавили 0,06% по сравнению с февралем. Однако с марта 2022 года они упали в цене на 9,39%. В марте продукты питания подорожали на 0,1% за месяц и на 2,43% за год. Больше всего за год подорожали яйца куриные (+3,57%), сахар-песок (+1,34%), рыба и морепродукты (+0,53%).

Подешевели крупы и бобовые (-1,12%), мясо и птица (-0,46%), подсолнечное масло (-0,03%). Сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 1,9%, мука пшеничная — на 1,2%, шампанское и вина крепленые виноградные — на 0,8%. Черный чай, коньяк и водка выросли в цене на 0,7%, зеленый чай — на 0,6%. Сырокопченые колбасы, рыбные консервы, сгущенное молоко, зефир, пастила, торты, минеральная и питьевая вода подорожали на 0,5%.

При этом гречка подешевела на 3,3%, овсянка и перловка — на 2%, манка — на 1,6%, горох и фасоль — на 1,1%. На 1% упали в цене говяжья и свиная печень, живая и охлажденная рыба — на 1%, на 0,7% — фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 0,6% — хлопья из злаков (сухие завтраки), шоколад, какао, сухие приправы, специи.

Ранее сообщалось, что цены на яйца в России упали впервые с конца января. Девять недель подряд стоимость этого продукта только росла. А на неделе с 4 по 10 апреля яйца стали дешевле на 0,18%.