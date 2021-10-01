Продолжившего читать лекцию во время стрельбы в Перми профессора отстранили от занятий с одной группой

Профессор Олег Сыромятников продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По рекомендации психологов МЧС преподавателя отстранили от занятий в группе.

«Студентам группы, где он читал лекцию, заменили преподавателя по рекомендациям психологов МЧС. В остальном он также продолжает работу в университете», — привел ТАСС сообщение пресс-службы вуза.

По словам собеседника агентства, среди студентов мнения о действиях профессора разделились. Некоторые молодые люди высказались против решения Сыромятникова. При этом были и те, кто поддержал недопустившего паники профессора.

Ранее Сыромятников объяснял, что решил продолжить лекцию, чтобы в аудитории не началась паника. Он подчеркивал, что после получения информации о стрелке сразу же связался с руководством университета.

Стрельбу в ПГНИУ 20 сентября устроил первокурсник Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек, еще более 40 пострадали. Правоохранителям удалось задержать преступника, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следователи продолжают расследовать дело об убийстве двух и более лиц.