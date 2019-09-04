Продолжительность жизни увеличилась в России

Россияне стали дольше жить — мужчины до 68,5 лет, а женщины — до 78,5. Этих показателей продолжительность жизни в стране достигла за семь месяцев 2019 года.

Как рассказала глава Минздрава России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

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«Продолжительности жизни в России у женщин выросла до 78,5 лет за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 лет», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Скворцова подчеркнула решающую роль профилактики заболеваний в том, чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью.

В апреле 2019 года Скворцова уже сообщала об увеличении продолжительности жизни граждан России.

Тогда она озвучила информацию, что мужчины стали жить дольше на 0,3 года, а женщины на 0,2 года и добавила, что все мероприятия национального проекта «Демография» идут в соответствии с установленным планом. А некоторые показатели, как, например, предотвращение младенческой смертности — с опережением.