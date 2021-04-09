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    09 апреля 2021, 10:52

    Продолжительность здоровой и счастливой жизни высчитали в России

    Анастасия Калинина

    Сегодня продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет всего 46,5 года. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные исследования Финансового университета при правительстве РФ.

    Продолжительность здоровой и счастливой жизни высчитали в России

    Эти цифры означают продолжительность жизни за вычетом тех лет, которые унесли серьезные заболевания, на долю тех, кто доволен своей жизнью. Эксперты отметили, что 46,5 — это суммарно «годы здоровой и счастливой жизни».

    Согласно разным опросам, россияне чествуют себя счастливыми из-за благополучия в семье. Также радость приносят дети и внуки, интересная работа тоже добавляет счастья в жизни.

    По данным исследования РАНХиГС, россияне стали реже умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, снизилась и младенческая смертность. Чаще стали умирать от заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, а также от расстройств психики.

    В Росстате также выяснили, что чаще всего российские мужчины умирают в возрасте 65–69 лет, для женщин опасный возраст — 80–84 года. Средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет 73,4 года.

    Накануне стало известно, что число работающих пенсионеров в России уменьшилось с 9,3 миллиона до 8,9 миллиона граждан. Предварительной причиной считаются ограничительные меры по коронавирусу.