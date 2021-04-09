Продолжительность здоровой и счастливой жизни высчитали в России

Сегодня продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет всего 46,5 года. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Эти цифры означают продолжительность жизни за вычетом тех лет, которые унесли серьезные заболевания, на долю тех, кто доволен своей жизнью. Эксперты отметили, что 46,5 — это суммарно «годы здоровой и счастливой жизни».

Согласно разным опросам, россияне чествуют себя счастливыми из-за благополучия в семье. Также радость приносят дети и внуки, интересная работа тоже добавляет счастья в жизни.

По данным исследования РАНХиГС, россияне стали реже умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, снизилась и младенческая смертность. Чаще стали умирать от заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, а также от расстройств психики.

В Росстате также выяснили, что чаще всего российские мужчины умирают в возрасте 65–69 лет, для женщин опасный возраст — 80–84 года. Средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет 73,4 года.

Накануне стало известно, что число работающих пенсионеров в России уменьшилось с 9,3 миллиона до 8,9 миллиона граждан. Предварительной причиной считаются ограничительные меры по коронавирусу.