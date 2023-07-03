Общество 03 июля 2023, 03:30 Продолжительность рабочей недели у россиян достигла рекордной отметки FinExpertiza: длительность рабочей недели у россиян достигла 38 часов 30 минут в неделю Pixabay

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Продолжительность рабочей недели у россиян в 2023 году выросла на четверть часа. Теперь она составляет более 38 часов. Пятидневка стала длиннее, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

С января по март 2023 года россияне в среднем работали по 38 часов 30 минут в неделю. За последний год пятидневка удлинилась.

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Аналитики FinExpertiza отметили, что увеличение продолжительности рабочей недели связано с кадровым голодом и переходом на работу в несколько смен. В прошлом году работники в России трудились 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021 году — менее 38 часов.

В пандемию россияне работали меньше всего, рабочая неделя была рекордно короткой — всего 31 час 37 минут.

В 2023 году в первом квартале россияне работали от 31 до 40 часов, на переработку пожаловались 4,3% респондентов. Примерно столько же работников проводили на рабочем месте менее 31 часа в неделю.