Продолжительность рабочего дня пропишут в Трудовом кодексе

Продолжительность рабочего дня будет зафиксирована в Трудовом кодексе. Об этом сообщил Life со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Уточняется, что сейчас это понятие прописано в советских нормативно-правовых актах.

«Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе», — сказано в релизе.

Сейчас продолжительность рабочего дня нормируется декретом Совета народных комиссаров РСФСР «О восьмичасовом рабочем дне», который приняли 29 октября 1917 года.

Ранее правительство России внесло в Госдуму предложение о повышении денежных выплат чиновникам.