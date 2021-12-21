Судья, который «косвенно подтвердил присутствие войск РФ в Донбассе», продолжил работать

В суде Ростова-на-Дону не подтвердили информацию о том, что судья Леонард Шолохов якобы исчез после оглашения приговора, в котором он «косвенно подтвердил присутствие российских войск в Донбассе». Об этом написало издание Znak.

Сведения о том, что Шолохов пропал, начали распространять украинские СМИ, которые связали «пропажу» с «признанием» судьей присутствия Вооруженных сил России в Донбассе. Однако в самом суде эти слухи не подтвердили, назвав их «недостоверными, но характерными для украинских СМИ».

Леонард Шолохов в ноябре рассматривал дело Вячеслава Забалуева, которого он признал виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа Георгию Гончарову. В тексте приговора фигурировала фраза о предназначении продовольствия для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, которые располагаются на территории ДНР и ЛНР.

«В его (Забалуева — прим. ред.) обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе <…>. Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР», — было указано в материалах дела.

Также подсудимый сообщил, что перед отправкой грузы проверял «россиянин в звании майора», а в Донбассе грузовики охраняла «принимающая сторона».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел текст этого приговора ошибкой, потому что войск на территории республик нет. Сам Кировский суд объяснял, что СМИ неверно интерпретировали текст приговора и что информация об этом содержалась только в показаниях подсудимого.