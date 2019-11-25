Продолжение «Умки» выйдет к 50-летию мультфильма

Легендарный мультфильм «Умка» в 2019 году празднует свое 50-летие. В связи с этой датой, «Союзмультфильм» уже в декабре покажет продолжение трогательной истории о белом медвежонке.

«Эта история началась 50 лет назад, в далеком 1969 году. Второй мультфильм „Умка ищет друга“ вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга», — цитирует РИА «Новости» председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой.

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Она отметила, что в новой части истории зрители смогут наконец узнать, смог ли самый «искренний и смелый полярный мишка» встретиться с мальчиком.

«И, конечно, в финале прозвучит песня — добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это будет замечательный подарок российским зрителям на Новый год», — заверила Слащева.

Как отметили в пресс-службе «Союзмультфильма», — генеральным спонсором создания нового «Умки» стала компания «Роснефть», а Министерство культуры поддержало проект мультфильма. Продолжение истории выйдет в декабре 2019 года.

В этом году юбилей отмечает не только «Умка», но и такие известные мультфильмы, как «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Крокодил Гена» и многие другие.