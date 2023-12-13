Общество 13 декабря 2023, 11:02 «Продолжение русской зимы». Москвичам пообещали облачную и снежную погоду в среду Синоптик Леус: облачная погода и местами метели ожидаются в Москве 13 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 13 декабря, в Москве ожидается облачная погода, местами возможны снег и метели. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что русская зима продолжает сохранять позиции в столице.

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«Сегодня столица будет находиться под влиянием атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, кружащим над северо-западом страны», — рассказал Леус.

По его словам, температура воздуха составит -8…-10 градусов, в области столбики термометров опустятся до -7…-12 градусов. Ветер юго-восточный, до пяти-десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет немного выше нормы — 750 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, минувшей ночью на метеостанции ВДНХ в Москве выпало два миллиметра осадков, но из-за сильного ветра они не увеличили высоту сугробов. Снежный покров по-прежнему составляет 30 сантиметров, заключил синоптик.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сегодня в Москве будет властвовать «балтийский синдром».