Общество 18 декабря 2023, 08:27 Продолжение оттепелей спрогнозировали в Москве Синоптик Леус: в Москве продолжатся оттепели, воздух прогреется до +4 градусов РИА «Новости»

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Теплая погода ожидается в Москве: столбики термометров поднимутся до +4 градусов, а существенных осадков не ожидается. Кроме того, оттепель продолжится и дальше. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать периферия обширного циклона, наполненного теплым и влажным атлантическим воздухом», — сообщил метеоролог.

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По его словам, на автомобильных и пешеходных дорогах ожидается гололедица. Учитывая природные факторы, в столице будет преобладать пасмурная погода: в некоторых районах пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде моросящих дождей.

Столбики термометров поднимутся до +1…+3 градусов, а в Подмосковье — до -1…+4 градусов. Ветер подует с запада со скоростью четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и достигнет отметки 742 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

Кроме того синоптик отметил, что во вторник, 19 декабря, в Москве временами будет идти дождь, а воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве стала рекордной за всю историю наблюдений.