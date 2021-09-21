Профессор Олег Сыромятников, который во время стрельбы в Пермском университете отказался прерывать лекцию, в прошлом служил в МВД и был офицером милиции. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила Lenta.ru.

Пермский преподаватель, продолжавший вести пару, пока за закрытой дверью аудитории расстреливали людей, оказался бывшим милиционером. Помимо МВД, в прошлом он также работал в Пермском институте ФСИН. Сыромятников является доктором филологических наук.

Профессор служил в уголовном розыске, где имел звание подполковника милиции, по сведениям от источника Life. Сыромятников заявлял, что он, как бывший сотрудник органов, знает, как вести себя в таких ситуациях. По словам собеседника, профессор обвинил во всем женщину, которая забила тревогу. Он назвал ее «психопаткой» и сказал, что если бы не она, то студенты бы так не волновались.

Сыромятников не хотел прерывать лекцию даже тогда, когда всех уже начали эвакуировать из вуза.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию по науке Геннадий Онищенко ранее заявил, что преподаватель поступил разумно, а главное, что он закрыл металлическую дверь в аудитории.