Общество 25 июля 2023, 18:04 Продолжается прием заявок на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Регистрация на премию «Лучший промышленный дизайн России» продолжается, она продлится до конца июля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Заявки на участие можно подать на официальном портале конкурса до 31 июля», — написал глава столицы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Премию учредили, чтобы простимулировать развитие современного промдизайна в России. Цели конкурса — поддержать творческие достижения в этой сфере, привлечь внимание аудитории к российской визуальной культуре, а также популяризовать направление среди отечественных промышленных предприятий.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Премию вручат в трех номинациях: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». В рамках конкурса специалисты оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Церемония награждения премии «Лучший промышленный дизайн России» состоится в Москве в конце лета. Лучшие проекты смогут пометить свою продукцию специальными знаками лауреатов.