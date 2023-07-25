25 июля 2023, 18:04
Продолжается прием заявок на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России»
Регистрация на премию «Лучший промышленный дизайн России» продолжается, она продлится до конца июля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Заявки на участие можно подать на официальном портале конкурса до 31 июля», — написал глава столицы.
Премию учредили, чтобы простимулировать развитие современного промдизайна в России. Цели конкурса — поддержать творческие достижения в этой сфере, привлечь внимание аудитории к российской визуальной культуре, а также популяризовать направление среди отечественных промышленных предприятий.
Премию вручат в трех номинациях: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». В рамках конкурса специалисты оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек.
Церемония награждения премии «Лучший промышленный дизайн России» состоится в Москве в конце лета. Лучшие проекты смогут пометить свою продукцию специальными знаками лауреатов.
Россия
Промышленность
Москва 2023
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