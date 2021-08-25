Продление программы семейной ипотеки поддержали в Госдуме

Депутат Госдумы Владимир Гутенев в разговоре с RT прокомментировал решение правительства РФ продлить программу «Семейная ипотека» до 2024 года. Он уверен, что это окажет положительное влияние на экономику.

«Я думаю, что сам факт рассмотрения продления этой программы говорит о том, что она признана успешной, востребованной, и после анализа влияния реализации этой программы на различные отрасли (причем это не только строительная индустрия, но и производство строительных материалов и ряд сопутствующих бизнесов) говорит о том, что очень оправданное с экономической точки зрения вложение бюджетных средств», — сказал депутат.

Депутат добавил, что высокий спрос на программу и ее положительное влияние на экономику сделают ее продление выгодным для страны.