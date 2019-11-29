Продление продажи российского вина до полуночи спасет людей от пивного суррогата

«Отличная идея, на мой взгляд», — отметил он.

Шапкин напомнил, что с наступлением запрета на продажу алкоголя в магазинах, начинают работать нелегальные продавцы. Они торгуют в основном пивом в ларьках. Руководитель центра не считает предосудительным, если человек купит бутылку российского вина вместо суррогатного пива или пивных напитков, состав которых сомнителен.

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По мнению эксперта, такое решение принесет выгоду для розницы, у которой есть лицензия на продажу спиртного. К тому же, они выставят на полках побольше отечественного вина. Причем эта мера поддержит и российских виноделов.

«То есть это вино должно быть определенного уровня», — отметил Шапкин.

В этом случае обязательно необходимо устанавливать минимальную цену на вино, отметил Шапкин. Он считает, что минимальная цена на напиток должна быть не менее 120 рублей за бутылку или 150 рублей за литр.

Кроме того, в магазинах должно быть не крепленое вино, а сухое.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила продлить до полуночи время продажи российских вин. С таким предложением ее представители обратились к Минфину, в Госдуму и Совфед. Эта инициатива позволит снизить потребление суррогата и позволит россиянам перейти на «качественные и легкие алкогольные напитки».

Сейчас продажа алкогольных напитков разрешена с 08:00 до 23:00.