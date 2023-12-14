Общество 14 декабря 2023, 15:13 Продление модернизации первичного звена здравоохранения войдет в президентскую программу Модернизация первичного звена здравоохранения войдет в программу Путина РИА «Новости»

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Владимир Путин сообщил, что в его президентскую программу войдет вопрос продления модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом он сказал в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

«У нас уже действует программа оздоровления первичного звена здравоохранения, в нее направляют солидные деньги. Только одних автомобилей передали, по-моему, около 14 тысяч штук. Обновляются ФАПы, строятся новые. Наверное, этого недостаточно сейчас», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что модернизацию первичного звена здравоохранения продлят, она войдет в его будущую кампанию перед выборами президента в 2024 году.

«Мы понимаем эту проблему, хочу сказать еще раз. Будем продолжать эту программу. Важно тут уделить внимание населенным пунктам на селе, самой сельской местности, куда уже направляют порядка половины от всех выделенных средств», — добавил президент.

Ранее глава государства пообещал решить вопрос газификации села Елпатьево в Ярославской области.