Продление коронавирусных ограничений в Москве оценили в Думе

«Все решения региональная власть принимает исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе», — заметил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По его словам, несмотря на то, что ситуация не ухудшается, а где-то даже и улучшается, важно быть предельно осторожными и ответственными, а также соблюдать все предписанные рекомендации, чтобы быстрее побороть эпидемию.