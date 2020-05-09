Продюсер военной киноленты «Ржев» Сергей Щеглов рассказал о значении фильмов о Великой Отечественной войне

В конце 2019 года в кинотеатрах страны состоялась премьера картины «Ржев». В преддверии юбилея Победы фильм показали на телеканале «Россия». Продюсер Сергей Щеглов рассказал о картине и о том, какую роль играет кинематограф в отражении значения Великой Отечественной войны.

Фильм «Ржев» приурочен к 75-летию Великой Победы и должен был открыть эстафету фильмов про Великую Отечественную войну. Однако коронавирус внес свои коррективы, и других фильмов практически не было снято.

В основе военной ленты лежит повесть Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», а также в целом нерассказанные истории о том тяжелом времени. Идею с повестью, по словам Сергея Щеглова, подсказал бизнесмен Евгений Пригожин. Сам он в создании сценария картины не участвовал, но дал несколько ценных советов и очень помог в финансовом плане.

Картина рассчитана на любой возраст и призвана сохранить память о подвиге прадедов.

По поводу того, как сам Щеглов оценивает важность темы Великой Отечественной войны, продюсер отвечает лаконично: «Если мы хотим увидеть будущее страны в руках наших детей, такие фильмы снимать надо. Аутентичность России будет всегда на высоте, если дети не будут забывать историю. У того, кто забыл историю, нет будущего. Поэтому такие фильмы нужны всегда, чтобы люди понимали, какой ценой сегодняшняя жизнь существует и кто и сколько отдал за это».

О войне Сергей отзывается как о страшной беде и катастрофе целой страны. Для него, бесспорно, войну выиграл СССР благодаря дедам и прадедам.