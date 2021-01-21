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    21 января 2021, 15:42

    Продюсер «Уральских пельменей» объяснил, почему КВН потерял актуальность

    Дарья Морозова

    Продюсер шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал, почему КВН утратил актуальность. По его словам, сейчас в тренде другие форматы юмористического контента. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Нетиевский объяснил, что сейчас на первом плане социальные сети, где большое количество различных юмористических каналов и блогов. Также он раскритиковал многие современные YouTube-шоу.

    «Например, шоу „Что было дальше?“ — это чистое развлечение. И где-то оно часто ниже пояса», — заявил продюсер.