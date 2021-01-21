Продюсер «Уральских пельменей» объяснил, почему КВН потерял актуальность

Нетиевский объяснил, что сейчас на первом плане социальные сети, где большое количество различных юмористических каналов и блогов. Также он раскритиковал многие современные YouTube-шоу.

«Например, шоу „Что было дальше?“ — это чистое развлечение. И где-то оно часто ниже пояса», — заявил продюсер.