Продюсер Цыганов: «Песня года» является рассадником нетрадиционных ценностей | 360°

21 октября 2022, 15:51
Продюсер Цыганов: «Песня года» является рассадником нетрадиционных ценностей
Продюсер Цыганов заявил, что в новом обществе должны быть артисты только высокого уровня
Российский продюсер Вадим Цыганов в разговоре с ИА Nation News заявил, что музыкальный фестиваль «Песня года» является «рассадником нетрадиционных ценностей».
По его словам, в российском шоу-бизнесе не должно быть артистов, которые развращают молодое поколение.
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«Как по мне, фестиваль „Песня года“ — это конкретный рассадник всей этой истории», — добавил продюсер.
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Он также подчеркнул, что в «новом и светлом обществе должны быть артисты только высокого уровня».
Ранее стало известно, что на фестиваль «Песня года», который пройдет 3 декабря, решили не приглашать певицу Софию Ротару. На мероприятие не попадут и другие известные артисты.
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