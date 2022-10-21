Продюсер Цыганов: «Песня года» является рассадником нетрадиционных ценностей | 360°

Общество 21 октября 2022, 15:51 Продюсер Цыганов: «Песня года» является рассадником нетрадиционных ценностей Продюсер Цыганов заявил, что в новом обществе должны быть артисты только высокого уровня

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Российский продюсер Вадим Цыганов в разговоре с ИА Nation News заявил, что музыкальный фестиваль «Песня года» является «рассадником нетрадиционных ценностей».

По его словам, в российском шоу-бизнесе не должно быть артистов, которые развращают молодое поколение.

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«Как по мне, фестиваль „Песня года“ — это конкретный рассадник всей этой истории», — добавил продюсер.

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Он также подчеркнул, что в «новом и светлом обществе должны быть артисты только высокого уровня».

Ранее стало известно, что на фестиваль «Песня года», который пройдет 3 декабря, решили не приглашать певицу Софию Ротару. На мероприятие не попадут и другие известные артисты.