Общество 05 сентября 2023, 18:02 Продюсер Столповских заявила, что хайп — это бизнес

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Чтобы заработать на хайпе, нужно быть очень целеустремленным и трудолюбивым человеком. Об этом Пятому каналу рассказала продюсер и хайп-инвестор Светлана Столповских.

По ее словам, создавать хайп — это бизнес, который требует серьезной работы и вложений. Нельзя разбогатеть на одной выстрелившей истории.

Светлана Столповских подчеркнула, что не стоит верить тем, кто обещает быстрые деньги. Одного желания «хайпануть» мало. Нужно еще проводить мониторинги, просчитывать риски и быть нацеленным на результат.

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