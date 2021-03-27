Продюсер шоу «Маска» рассказал о многомиллионных штрафах за раскрытие секретов проекта

Договоры о неразглашении конфиденциальной информации были заключены с каждым зрителем и с его участниками. В них прописаны многомиллионные штрафы. Об этом рассказала генеральный продюсер Юлия Сумачева.

«После первой съемки второго сезона мы заметили, что перед эфиром люди стали выкладывать видео со съемок в Сеть, писать, кто будет в номинации, их не пугают даже штрафные санкции. Поэтому в то время, когда герой снимает маску, в самый последний момент, зрители выходят из зала», — рассказала она в интервью «Собеседнику».

С каждым зрителем на шоу заключается договор о неразглашении. Штраф за нарушение — миллион рублей. У сотрудников съемочной группы — до трех миллионов рублей. По словам генпродюсера, у участников сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но может достичь 10 миллионов рублей.

Российская ведущая и певица Ольга Бузова ранее рассказала, что она скрывала от родственников, друзей и фанатов свое участие в шоу «Маска» на НТВ. Многие зрители и члены жюри были очень удивлены, когда узнали, что в костюме Розовой пантеры была Бузова.