Продюсер «Русского лото» рассказал о последних часах жизни Борисова

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов, скоропостижно скончавшийся 19 сентября, плохо чувствовал себя еще до начала съемок передачи. К нему приезжала скорая помощь, но он отказался от госпитализации. Об этом рассказала Светлана Трубникова — генеральный продюсер производящей программу компании «Ценарий».

По ее словам, 19 сентября Борисов прилетел из Казани, где читал студентам лекции. Он приехал на съемку за рулем своей машины. Увидев, что Михаил Борисовичу плохо, команда передачи вызвала скорую. Однако ведущий отказался ехать в больницу.

«Но продюсерская команда все-таки настояла на необходимости консультации врача и вызвала вторую скорую, которая его и госпитализировала», — заявила Трубникова РИА «Новости».

Сестра Михаила Борисовича, Нина Борисова, сказала, что брат никогда не жаловался на здоровье. Он всегда отвечал, что все в порядке. Женщина предполагает, что Борисов не хотел беспокоить из-за боязни за ее состояние здоровья. Сестра артиста подчеркнула, что ее брат был трудоголиком.

«К нему на работе всегда очень внимательно и чутко относились», — отметила она.

Михаил Борисов — российский актер, режиссер. Широкая публика знает его в качестве бессменного ведущего «Русского лото». СМИ писали, что после неожиданной госпитализации врачи ввели Борисова в медикаментозную кому. Однако это не помогло, и он скончался. Ему было 72 года. Прощание пройдет 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Щукина.

Ранее актриса Нонна Гришаева рассказала, что трудно переживает смерть Борисова. Для нее он был наставником, который много для нее сделал.