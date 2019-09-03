Продюсер Розенбаума рассказал о состоянии певца после операции
Музыкант Александр Розенбаум после плановой операции чувствует себя хорошо. Скоро он вернется к работе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на продюсера певца Беллу Купсину.
«Операция была плановой, Александр Яковлевич чувствует себя хорошо, скоро вернется к своей творческой деятельности», — приводит агентство слова Купсиной.
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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Розенбаум якобы попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
Ближайшее выступление артиста запланировано на 21 сентября — Розенбаум споет на открытии сезона в БКЗ «Октябрьский».
Народному артисту Росии Александру Розенбауму 13 сентября исполнится 68 лет. За свою творческую карьеру он записал около 20 альбомов и выпустил более десятка сборников стихов.