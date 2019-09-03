Продюсер Розенбаума рассказал о состоянии певца после операции

«Операция была плановой, Александр Яковлевич чувствует себя хорошо, скоро вернется к своей творческой деятельности», — приводит агентство слова Купсиной.

Александра Розенбаума прооперировали Подробнее

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Розенбаум якобы попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ближайшее выступление артиста запланировано на 21 сентября — Розенбаум споет на открытии сезона в БКЗ «Октябрьский».

Народному артисту Росии Александру Розенбауму 13 сентября исполнится 68 лет. За свою творческую карьеру он записал около 20 альбомов и выпустил более десятка сборников стихов.