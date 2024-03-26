Общество 26 марта 2024, 12:44 Продюсер рассказала, что станет с концертами после теракта в Crocus City Hall Продюсер Шпигальских: артисты начали бояться выступать после теракта в «Крокусе» Freepik

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Руководитель агентства «Артистика» Ольга Шпигальских сообщила, что в свете недавнего теракта в Crocus City Hall некоторые исполнители стали бояться выходить на сцену. Это приведет к отмене или переносу запланированных ранее выступлений, объяснила она порталу MSK1.RU.

По ее словам, некоторые площадки сами начали склонять организаторов к отмене массовых мероприятий. Ради компромисса артистам придется дробить туры по городам страны.

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«В целом состояние тревожное как и у организаторов, так и у зрителей. То, что произошло, настоящая трагедия. Она затронула и нас, и наших друзей, и коллег. Это очень тяжело», — подчеркнула продюсер.

Она отметила, что с 22 марта зрители начали массово возвращать купленные билеты. Спрос на посещение концертов за это время упал на 30-50% по стране.

На тех выступлениях, которые все же состоятся, усилят меры безопасности. Организаторы пригласят как частную охрану, так и сотрудников «Росгвардии».

Муж Анны Нетребко, оперный певец Юсиф Эйвазов, перенес концерт на 40 дней в знак солидарности с россиянами, пострадавшими во время теракта в Crocus City Hall.