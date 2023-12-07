Общество 07 декабря 2023, 16:45 Продюсер Пригожин заявил, что журнал «Time» решил выбрать Тейлор Свифт человеком года как нейтральную фигуру

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Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ИА НСН прокомментировал выбор певицы Тейлор Свифт человеком года. В шорт-лист журнала «Time» также входили президент России, председатель КНР, кукла Барби и другие кандидаты.

По словам продюсера, составители списков на этот раз решили выбрать нейтральную фигуру, человека искусства.

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«Мы все время говорим „место Мадонны“ или „место Пугачевой“, однако Тейлор Свифт занимает свою нишу. Мадонне сейчас 60 с лишним лет и она остается актуальной, остается легендой. <…> Посмотрим, останется ли этим явлением Тейлор Свифт», — добавил Пригожин.