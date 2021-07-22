Продюсер певицы Натали умер после перенесенного COVID-19

Музыкальный продюсер Валерий Иванов умер от последствий коронавирусной инфекции в возрасте 59 лет. Об этом на своей странице в Instagram написал музыкант Алексей Ростов.

«Сегодня не стало Валеры Иванова. Он скончался от последствий COVID-19 в одной из московских больниц», — говорится в сообщении.

Валерий Иванов был первым продюсером певицы Натали. Под его руководством она записала свой главный хит «Ветер с моря дул», который принес ей славу и успех.

В разное время продюсер работал с группами «Мираж», «Унесенные ветром», «Фея» и певицей Мариной Хлебниковой.

В своем посте Алексей Ростов заявил, что Иванов был кристально честным и порядочным человеком, каких редко можно встретить в мире отечественного шоу-бизнеса. Продюсеру было 59 лет.