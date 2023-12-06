Общество 06 декабря 2023, 18:29 Продюсер Митрофанов: южнокорейские шоу понравятся молодому поколению

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Крупные отечественные телеканалы обсуждают совместное производство и локализацию в России корейских шоу с южнокорейским вещателем Seoul Broadcasting System (SBS). Подобные передачи понравятся молодежи, сообщил ИА НСН продюсер Виктор Митрофанов.

По его словам, молодые люди с клиповым мышлением и тиктокеры оценят непонятный и постоянно меняющийся контент; он будет держать такую аудиторию. При этом телезрителям старшего поколения вряд ли понравятся подобного рода передачи.

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Митрофанов отметил, что не все южнокорейские телепередачи совместимы с российским телевидением.