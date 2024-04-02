Общество 02 апреля 2024, 18:39 Продюсер Левитина посоветовала собственникам культурных заведений обучить персонал мерам безопасности

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Ивент-продюсер, основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency Анастасия Левитина в беседе с изданием «Страсти» порекомендовала собственникам культурных заведений усилить меры безопасности в связи с последними событиями.

Персонал должен быть обучен основным принципам безопасности. Кроме того, для него должен быть прописан четкий инструктаж последовательных действий. Необходимо ежедневно проверять работоспособность сигнализаций и оставлять открытыми запасные выходы в заведении.

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По словам Левитиной, не стоит отказывать себе в каких-либо праздниках только из-за страха. Перезагрузка в состоянии тяжелого психологического состояния иногда просто необходима, добавила она.