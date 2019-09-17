  • Продюсер «Ласкового мая» подаст в суд на «Первый канал» после эфира о Заворотнюк

    17 сентября 2019, 02:49

    Мария Борисова

    Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин собрался подать в суд на «Первый канал» и ведущего ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрия Борисова после передачи, посвященной актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом Разин рассказал в своем Instagram.
    Продюсер «Ласкового мая» подаст в суд на «Первый канал» после эфира о Заворотнюк

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    «Они не имеют права использовать имя „Андрей Разин“, потому что оно запатентовано в Роспатенте. Ну, а Борисов и „Первый канал“ пусть готовятся к судам», — сказал Разин.

    Продюсер добавил, что в телешоу могут «переворачивать и выдергивать из контекста» то, что он говорил о Заворотнюк. Разин заявил, что в программе обсуждают только сплетни, и призвал не смотреть ее.

    «И не верьте никогда этой программе, потому что это самая ужасная и самая страшная программа в нашем государстве», — добавил продюсер.

    Выпуск «Пусть говорят» об Анастасии Заворотнюк вышел в эфир 16 сентября. Ведущий и гости обсуждали состояние здоровья актрисы.

    В августе стало известно, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк тяжело болеет. СМИ писали, что актрису ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.