Продюсер «Ласкового мая» описал ситуацию с Заворотнюк словами «все плохо»

Продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин больше не будет давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Однако все сказанное им ранее является правдой.

«По Анастасии я не отвечаю на вопросы. Я договорился с их семьей, что никаких комментариев давать не буду — их все достали. <…> Но по сравнению с тем, что я уже сказал пару дней назад, добавить мне нечего. Это не фейк, все плохо», — сказал Разин «РБК».

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Продюсер был одним из первых, кто дал комментарий на эту тему. Он заявил, что у Анастасии Заворотнюк нашли рак мозга. Ситуация оказалась критической. Об этом он сообщил телеканалу НТВ.

После лечения в Польше женщину перевезли в одну из московских клиник. Там, по сообщениям СМИ, ее ввели в искусственную кому, а позже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О госпитализации актрисы стало известно на прошлой неделе. Среди причин возникновения заболевания называют процедуру ЭКО или использование стволовых клеток.

Семья ситуацию никак не комментирует. Официальный представитель артистки Станислав Христов сначала заявил, что вся информация о состоянии Заворотнюк являются ложью. Однако позже он признался, что родственники запретили ему рассказывать о происходящем.