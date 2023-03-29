Общество 29 марта 2023, 18:02 Продюсер Александр Кушнир объяснил популярность виниловых пластинок

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Спрос на виниловые пластинки в прошлом году вырос вдвое, а по сравнению с 2020 годом — в четыре раза, и у этого явления есть несколько причин. Об этом ИА НСН рассказал продюсер, музыкальный критик и автор серии книг о музыке Александр Кушнир.

По его словам, виниловые пластинки набирают популярность во всем мире. Главным образом, мода на них появилась среди хипстеров и молодежи.

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«Среди хипстерской молодежи возрос спрос на винил, как на элемент дизайна. Условно говоря, покупают Arctic Monkeys с красивой обложкой, ставят дома, в офисах, лофтах. Она стоит даже не распечатанная. Это признают в России и за рубежом», — сказал Александр Кушнир.

Он добавил также, что винил стали часто покупать в качестве подарка. Такой презент считается модным и престижным.

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