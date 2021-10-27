Продеус объяснил, как остановить волны эпидемии коронавируса

Очередная волна заболеваемости COVID-19 началась в России. Врач, соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус для радио Sputnik объяснил, почему только вакцинация может остановить «бесконечные» волны эпидемии.

«Есть люди, которые не прививаются от COVID-19. Они являются местом, где коронавирус может мутировать и изменяться. Если так продолжится, то вместо „дельта"-штамма мы получим еще какой-нибудь штамм. Иммунитет переболевших против него может быть не таким действенным. То есть может быть бесконечное количество волн, если сохранится текущий темп вакцинации», — сказал специалист.

Он добавил, что люди должны «сами осознать происходящее» и понять, что только массовая вакцинация поможет купировать эпидемию.