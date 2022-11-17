Общество 17 ноября 2022, 05:06 Продажу жилья с детскими долями захотели упростить Депутат Разворотнева рассказала о законопроекте, упрощающем продажу жилья с детской долей РИА «Новости»

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В России могут разрешить менять долю детей в жилье, купленном на средства материнского капитала, на долю в квартире близкого родственника. Законопроект подготовили члены «Единой России» и вскоре внесут документ на рассмотрение Госдумы, сообщила «Известиям» глава комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Согласно действующему российскому законодательству, такой обмен запрещен. Поправки могут внести в пункт 3 статьи 37 Гражданского кодекса России. Эксперты рынка недвижимости положительно оценивают эту инициативу. По словам гендиректора компании «Релайт-Недвижимость» Константина Барсукова, сделка при покупке другой квартиры вместо «детской» должна согласовываться в органах опеки.

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«Обычно опека дает ответ в течение 15 дней, но есть опасность отказа. На сегодняшнем рынке при любых усложнениях сделки покупатели просят скидки», — пояснил он.

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Родители часто хотят продать жилье и перечислить средства за долю ребенка на его банковский счет. Однако служба опеки редко соглашается на такие условия, пытаясь защитить интересы несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 2026 года.