Экс-чиновника из Каспийска будут судить за незаконную продажу земли

Уголовное дело против экс-начальника управления имущественных отношений администрации Каспийска направили в суд. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый незаконно заключил договор купли-продажи земельного участка площадью 2,8 гектара с арендатором этой земли.

При этом участок находился в муниципальной собственности, а у арендатора не было преимущественного права на выкуп, пояснили в прокуратуре. Участок обвиняемый продал за три миллиона рублей, хотя его кадастровая стоимость составляла более 102 миллиона рублей.

Рассмотрением дела по существу займется Каспийский городской суд. Помимо этого, прокуратура направила в суд иск о возмещении причиненного преступлением ущерба.