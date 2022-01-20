Продажу вейпов предложили полностью запретить в России

В России предложили полностью запретить продажу вейпов и жидкого никотина. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР. Один из авторов инициативы Ярослав Нилов разместил в своем Telegram-канале текст проекта.

Авторами законопроекта также выступили зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, а также глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

«Курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно — и риск тяжелого течения болезни при инфекции выше, и поражение легких сильнее», — написал Нилов.

Продажи вейпов в России, как отметили парламентарии, быстро растут. В 2020 году, по их оценке, выручка от продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака достигла почти 47 миллиардов рублей, а объем нелегального рынка в рунете — 6,5 миллиона рублей. К следующему году, по прогнозам, оборот таких средств может вырасти более чем в пять раз.

Вейпы сейчас «становятся своего рода „лазейкой“ в мир никотиновой зависимости», уверены депутаты. Особенно это касается молодежи, которую привлекают как модный дизайн электронных гаджетов, так и яркие упаковки и приятный запах жидкости для заправки.

Два года назад настоящую мини-эпидемию зафиксировали в США, где от вейпа пострадали сотни местных жителей. После этого в некоторых штатах запретили продажу ароматизированных электронных сигарет. Врачи и депутаты считают, что скоро настанет очередь России попрощаться с вейпами.